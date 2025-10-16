Declaran culpable a la expareja de Teresa Rodríguez de su asesinato en Bélgica

Bruselas, 16 oct (EFE).- César Arribas, acusado del apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez el 27 de octubre de 2022, fue declarado este jueves culpable del asesinato de la enfermera vallisoletana de 23 años, su expareja, en un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Bruselas.

El jurado de doce personas que tomó la decisión, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, se pronunció de forma afirmativa sobre las tres preguntas que se le plantearon: si el acusado era culpable, si hubo premeditación y si los objetos punzantes (cuchillos) encontrados en el lugar del crimen fueron utilizados como arma.

El jurado consideró que César Arribas es «culpable de haber, en el distrito judicial de Bruselas, en Bruselas, el 27 de octubre de 2022, cometido voluntariamente, con intención de dar muerte y con premeditación, un homicidio sobre la persona de Teresa Rodríguez», según el veredicto leído en la sala.

En la mañana del viernes, el jurado deberá determinar la condena tras una nueva deliberación. La Fiscalía ha solicitado la cadena perpetua contra el acusado.

En la sesión de este jueves, César Arribas, ex guardia civil, aprovechó el momento de réplica que le dio el tribunal para leer una carta de arrepentimiento, pidió perdón de nuevo por lo ocurrido y se comprometió a continuar con el tratamiento psicológico que está siguiendo.

Miembros de la familia de Teresa lamentaron en declaraciones a EFE las últimas palabras del exnovio de la joven enfermera, al entender que solo trata de dar una imagen de arrepentimiento a efectos de obtener una condena más favorable.

El 27 de octubre de 2022, César Arribas, un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del instituto armado, viajó desde España hasta el piso donde residía la víctima, cerca de la Grand-Place de Bruselas, para intentar recuperar su relación con Teresa Rodríguez Llamazares, quien trabajaba como enfermera en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ante la negativa de ella, el supuesto autor le asestó más de 150 puñaladas hasta acabar con su vida, para acto seguido lanzarse por la ventana del apartamento de la víctima – se desconoce si con la intención de suicidarse o de escapar -, lo que le produjo heridas graves por las que tuvo que ser atendido en la UCI, antes de pasar a disposición judicial y posteriormente ingresar en prisión. EFE

