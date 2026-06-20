Declaran culpable de agresión sexual a un magnate de autopartes en Canadá

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Un jurado en Toronto halló este viernes culpable de agresión sexual al multimillonario austrocanadiense Frank Stronach, fundador de Magna International, una de las mayores fabricantes de autopartes del mundo.

Stronach, de 93 años, enfrentaba cinco cargos relacionados con delitos sexuales y fue finalmente declarado culpable por dos de ellos: atentado contra el pudor y agresión sexual.

Fue absuelto de tres cargos después de que el tribunal considerara que el testimonio de la denunciante no era creíble.

Otros siete cargos también fueron retirados por la fiscalía durante el juicio por falta de pruebas.

Él se había declarado no culpable de las acusaciones, algunas de las cuales se remontaban a 1977.

Canadá no tiene plazo de prescripción para los delitos sexuales.

A lo largo del juicio, siete denunciantes prestaron testimonio contra Stronach.

Será sentenciado el 17 de septiembre, pero permanecerá en libertad hasta entonces, ya que quedó en libertad bajo fianza tras ser detenido en 2024.

Enfrentará otro proceso en Newmarket, cerca de Toronto, en 2027, en el que se espera que otras seis denunciantes testifiquen sobre presuntas agresiones sexuales.

Stronach nació en Austria, pero se mudó a Canadá en 1954. Bajo su liderazgo, Magna International pasó de ser una pequeña empresa de herramientas a convertirse en uno de los mayores fabricantes de piezas de automóviles del mundo.

Cedió el control de la compañía en 2011.

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