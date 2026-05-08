Declaran culpables en EE.UU. a cuatro acusados por el magnicidio del presidente de Haití

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- Un jurado federal en Miami (EE.UU.) declaró este viernes culpables a cuatro acusados por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar en Puerto Príncipe al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

Los cuatro acusados, Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, se habían declarado no culpables y afrontan una posible condena a cadena perpetua.

Con este fallo, ya son nueve los implicados que han sido condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.

Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.EFE

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