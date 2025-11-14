Declaran estado de emergencia en puerto ruso de Novorrosíisk tras ataque masivo con drones

1 minuto

Moscú, 14 nov (EFE).- Las autoridades del puerto ruso de Novorrosísk, uno de los principales del Mar Negro, declararon hoy el estado de emergencia en la ciudad tras el ataque masivo ucraniano con drones, que dejó anoche al menos cuatro heridos y dañó varias instalaciones petroleras.

«Novorrosíisk sufrió un ataque masivo de drones del régimen de Kiev. Se ha declarado estado de emergencia», escribió el alcalde de la ciudad, Andréi Kravchenko, en el servicio de mensajería ruso MAX. EFE

