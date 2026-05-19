Declaran la alerta amarilla preventiva ante posible evolución de evento El Niño en Ecuador

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Quito, 19 may (EFE).- La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador informó este martes de que declaró el nivel de Alerta Amarilla preventiva en zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a un evento El Niño.

La medida se adopta con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN).

La disposición, adoptada el lunes y divulgada este martes, aplica para territorios ubicados predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias ((subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

La declaratoria constituye una acción preventiva y de preparación anticipada, «y no representa la declaratoria oficial del evento El Niño», subrayó la SNGR en un comunicado.

La resolución dispone a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) activar los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales, fortalecer las acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados.

Además, reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza.

Como medidas para afrontar posibles efectos de un eventual fenómeno de El Niño, ya en marzo pasado, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales para el próximo 29 de noviembre, bajo la justificación de que en la fecha inicialmente prevista, 14 de febrero de 2027), podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la SNGR, una institucional estatal que alertó del posible impacto de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos. EFE

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