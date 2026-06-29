Declaran nulo el juicio por un mortal incendio de Los Ángeles en 2025

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El juicio contra un hombre acusado de provocar uno de los incendios que azotaron Los Ángeles el año pasado devastando una de las zonas de mayor poder adquisitivo de Estados Unidos fracasó este viernes al no lograr el jurado llegar a un veredicto.

Jonathan Rinderknecht había sido acusado de iniciar un fuego que terminó reactivándose y convirtiéndose en el incendio Palisades, que arrasó, en enero de 2025, algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la costa oeste estadounidense, incluida la ciudad de Malibú.

Los bomberos creyeron en un principio haber controlado el incendio, pero luego se reactivó por los fuertes vientos.

Un total de 31 personas perdieron la vida en ese y en otro incendio concomitante, que destruyeron miles de viviendas en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

Tras un juicio de tres semanas, el jurado de Los Ángeles deliberó durante dos días antes de declarar que no lograba ponerse de acuerdo.

«Instrucciones adicionales o volver a leer los testimonios no ayudarían en las deliberaciones. Lamentablemente, no podemos alcanzar un veredicto unánime», señaló el jurado el jueves.

El viernes por la mañana, la jueza federal Anne Hwang declaró la anulación del juicio tras conocerse que, de los 12 miembros del jurado, todos menos dos querían declarar a Rinderknecht inocente.

La fiscalía lo había presentado como un conductor de servicios de transporte compartido crítico del capitalismo y motivado por el deseo de incendiar una zona acomodada donde había vivido anteriormente.

Sus abogados argumentaron que Rinderknecht era un buen samaritano que había llamado a los servicios de emergencia para informar del incendio inicial, sosteniendo que el siniestro había sido provocado en realidad por fuegos artificiales.

Lo describieron también como un chivo expiatorio cuyo procesamiento se utilizaba para encubrir el fracaso del Departamento de Bomberos de Los Ángeles a la hora de extinguir el incendio original.

hg/sst/dg/dga