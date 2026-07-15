Declaran persona non grata a una ministra serbia por defender limpieza étnica en Kosovo

Compartir

3 minutos

Skopie, 15 jul (EFE).- Kosovo declaró persona non grata a la ministra serbia de Administración Pública y Autogobierno Local, Snezana Paunović, después de que afirmara que, de haber estado en el lugar del entonces presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic en 1998, habría llevado a cabo una «limpieza étnica» en ese territorio.

«He tomado la decisión de declarar a Snezana Paunović persona non grata, no deseada, con una prohibición permanente de entrar o transitar por la República de Kosovo. La época en la que los albaneses fueron oprimidos, masacrados y víctimas de limpieza étnica ha terminado, de una vez por todas», escribió la noche del martes en Facebook el ministro interino del Interior de Kosovo, Xhelal Sveçla.

Paunović realizó sus polémicas declaraciones el sábado 11 de julio durante una entrevista con la televisión serbia Kurir, en respuesta a una pregunta sobre cómo habría actuado si hubiera ocupado el puesto del entonces presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic.

«Si yo hubiera sido Slobodan Milosevic, habría hecho una limpieza étnica en Kosovo en 1998. Y esta es la cosa más dura que he dicho en mi vida», afirmó sobre ese territorio poblado por una mayoría albanokosovar.

A continuación matizó que «no habría liquidado a los albaneses», sino que habría hecho que abandonaran el territorio a quienes «no se sintieran ciudadanos de Yugoslavia».

El periodo al que se refirió está relacionado con la guerra de Kosovo (1998-1999), cuando las fuerzas militares y policiales serbias llevaron a cabo una campaña de represión violenta contra la población albanokosovar.

Esa represión provocó que la OTAN iniciara en marzo de 1999 una campaña de bombardeos contra Yugoslavia con el objetivo de detener las operaciones serbias.

Cientos de miles de albanokosovares fueron expulsados hacia Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, antes de regresar tras la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo en junio de ese año.

Tras el cambio de régimen en Serbia en 2000, Milosevic fue detenido y enviado al Tribunal de La Haya en 2001, acusado de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Kosovo, Croacia y Bosnia, aunque murió en 2006 antes de que concluyera el juicio.

En 2008, Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia, que Serbia no reconoce.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, aseguró el martes que estaba «personalmente conmocionada» por las declaraciones de la ministra serbia y afirmó que «no hay lugar en Europa» para una retórica de este tipo.

El ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, calificó las palabras de Paunović de «inaceptables y una grave ofensa para las víctimas de la guerra».

Una parte de la oposición serbia reclamó el cese inmediato de la ministra, mientras que la presidenta del Parlamento, Ana Brnabić, afirmó que las declaraciones de Paunović «no reflejan la política oficial de Serbia», que, según explicó, sigue basada en el diálogo, la reconciliación y la cooperación. EFE

ib-ll/mb