Decomisan 1,2 toneladas de cocaína y detienen a tres colombianos en Costa Rica

2 minutos

San José, 19 dic (EFE).- El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este viernes de la detención de tres hombres de nacionalidad colombiana quienes transportaban 1,2 toneladas de cocaína y 227 kilos de marihuana en una lancha en el Pacífico.

El reporte del ministerio indica que el Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo aéreo de un avión de patrullaje marítimo de los Estados Unidos, detuvo a tres hombres de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a bordo de una embarcación cargada con cocaína y marihuana.

La detención a la lancha, que no tenía nombre ni matrícula, fue realizada a 150 millas náuticas de Puerto Golfito (Pacífico sur), y tenía en su interior dos motores fuera de borda y con 14 barriles para cargar combustible.

«La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó las diligencias judiciales del caso y según el informe policial, se decomisaron un total de 1.242 paquetes de cocaína y 227 paquetes de marihuana», cita el informe.

Los hombres fueron identificados como de apellidos Arboleda, Banguera y Roja, quienes serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito de tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad para Costa Rica, país en el que operan bandas locales en alianza con internacionales para recibir cargamentos de droga y exportarlos a países europeos o norteamericanos, según han dicho las autoridades. EFE

