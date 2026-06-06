Decomisan 1,5 toneladas de cocaína en una provincia costera de Ecuador

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Quito, 6 jun (EFE).- La Policía Nacional decomisó 1,5 toneladas de cocaína en el municipio de Samborondón, en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este sábado de la captura de dos personas en el operativo a las que identificó como Jeremy Javier M.B. y José Javier M.M., y apuntó que la droga estaba en 1.512 paquetes.

La droga decomisada tendría un valor estimado de 70,3 millones de dólares en el mercado europeo, de acuerdo con el ministro.

Se trata del segundo decomiso de más de una tonelada de droga esta semana, después del reportado el pasado jueves, cuando las Fuerzas Armadas incautaron más de 1,4 toneladas, la mayor parte marihuana, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con varios puertos, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, unas 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», a las que atribuye los altos índices de violencia de los últimos años en el país, y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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