Decomisan 2 toneladas de hachís oculto en sandías en Tánger y arrestan a cinco implicados

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Rabat, 22 jun (EFE).- Las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron en las últimas 24 horas en Tánger (norte) dos intentos de tráfico internacional de hachís oculto en sandías, decomisaron dos toneladas de la droga y detuvieron a cinco personas implicadas.

Una fuente de seguridad explicó a EFE que la última operación se desarrolló este lunes en el megapuerto de Tánger Med, situado al este de la ciudad de Tánger, donde la policía y la aduana se incautó de 1.308 kilos de hachís en un camión de transporte internacional que se preparaba para abandonar Marruecos.

La droga estaba envuelta en pequeños rollitos y oculta cuidadosamente dentro de sandías, tras vaciarlas de su pulpa.

La operación se saldó con la detención del conductor marroquí del camión, que llevaba la matrícula de Marruecos y se dirigía a Francia.

Por otra parte, los servicios de seguridad incautaron este domingo en Tánger otros 700 kilos de hachís y detuvieron a cuatro personas vinculadas a una red dedicada al tráfico internacional de drogas y que seguía el mismo ‘modus operandi’ del primer arrestado.

Los agentes interceptaron a los sospechosos a bordo de tres vehículos y, tras registrar la vivienda de uno de ellos, localizaron la partida de hachís empaquetada en bloques de plástico con apariencia similar a la sandía, preparada presuntamente para su envío al exterior.

Los cuatro detenidos, de entre 32 y 39 años, cuentan con antecedentes por delitos violentos y por tráfico de drogas.

Hasta ahora, no se ha establecido si existe alguna relación entre los dos casos.

Los detenidos en las dos operaciones fueron objeto de investigaciones judiciales, bajo la supervisión de la Fiscalía, con el fin de identificar a todos los implicados en estos casos y determinar las ramificaciones nacionales e internacionales de dichas actividades delictivas. EFE

ms/mar/psh