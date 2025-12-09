Decomisan 309 kilos de cocaína en aeronave accidentada en el Pacífico Sur de Costa Rica

San José, 9 dic (EFE).- El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica anunció este martes el decomiso de 309 kilos de cocaína dentro de una aeronave accidentada en la localidad de Puerto Jiménez, en el Pacífico Sur del país.

El reporte de las autoridades costarricenses indica que el piloto, de nacionalidad colombiana, identificado como Villareal Suárez, de 53 años de edad, se encontraba dentro del avión con golpes y escoriaciones, por lo que fue llevado a un centro médico.

«La Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública, atendieron un incidente de una aeronave que se siniestró ayer lunes en horas de la tarde en el sector de Carate, en el cantón de Puerto Jiménez», cita el informe.

Además, en el interior de la cabina se observaron varios paquetes que podrían contener droga. Tras la revisión de la Policía de COntrol de Drogas se logró determinar un total de 309 paquetes con cocaína de aproximadamente un kilo cada uno, así como 543 dólares.

El piloto fue presentado a la Fiscalía para su debido proceso judicial, mientras que el caso de mantiene en investigación. EFE

