Decomisan casi media tonelada de cocaína en un operativo antidrogas en Bolivia

2 minutos

Santa Cruz/La Paz, 15 sep (EFE).- La fuerza antinarcóticos de Bolivia decomisó casi media tonelada de cocaína que era transportada en un camión cisterna, en un operativo realizado en la región oriental de Santa Cruz, la más grande de Bolivia, informó este lunes el Ministerio de Gobierno (Interior).

El operativo fue desarrollado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), de la Policía Boliviana, en la carretera Bioceánica, una de las más importantes debido a que conecta con Brasil.

«Se logró el secuestro de 477 kilos de droga, 374,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 102,4 kilos de pasta base, que eran transportados en un tracto camión cisterna», informó la instancia gubernamental.

La fuerza antinarcóticos señaló que en la requisa se encontraron 350 paquetes «conteniendo una sustancia blanquecina» y 100 paquetes «con una sustancia amarillenta», todos cubiertos con frazadas en el interior del tanque del cisterna.

Se realizaron pruebas de campo que «dieron como resultado positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base».

El Ministerio de Gobierno mencionó que el conductor del vehículo fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las sustancias controladas y el camión quedaron bajo custodia de las autoridades antinarcóticos.

«Este resultado refleja el firme compromiso de nuestro Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, asestando un duro golpe a las organizaciones criminales que intentan utilizar nuestro territorio para la comisión de ilícitos», añadió el ministerio.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó en las últimas horas que de enero a la fecha, la fuerza antinarcóticos decomisó 170 toneladas de cocaína, 1.619 toneladas de marihuana y 15.600 personas fueron detenidas, involucradas en el transporte o tenencia de droga.

Además, se destruyeron 388 laboratorios de refinación, 5.047 fábricas de pasta base, se decomisaron 238 aeronaves y se intervinieron 386 pistas clandestinas. EFE

drl/gb/eav

(foto)