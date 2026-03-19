Decomisan en Bolivia 54 toneladas de químicos supuestamente destinados al narcotráfico

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La Paz, 19 mar (EFE).- Agentes antidroga decomisaron en galpones de la Aduana Nacional del departamento boliviano de Oruro 54,1 toneladas de sustancias químicas provenientes de China, supuestamente destinadas al narcotráfico, informó este jueves el Fiscal General, Roger Mariaca.

El funcionario dijo que es un «golpe al narcotráfico» porque se trata de 43,7 toneladas de carbonato de sodio y 10,4 toneladas de sulfato de sodio, «que son muy importantes para los narcotraficantes porque las utilizan para la producción de cocaína».

El operativo no logró aprehensiones, pero Mariaca anunció que los fiscales y los agentes antidroga «trabajan para dar con el paradero de las personas que tienen participación en estos hechos de tráfico de sustancias controladas».

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, y es uno de los principales países productores, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Autoridades del ministerio de Gobierno calculan que las bandas del narcotráfico de Bolivia producen alrededor de 300 toneladas anuales de cocaína. EFE

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