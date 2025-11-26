Decomisan en Ecuador una tonelada de cocaína a presuntos integrantes de Los Choneros

Guayaquil (Ecuador), 26 nov (EFE).- El Ejército ecuatoriano decomisó una tonelada de cocaína que estaba escondida en un centro de acopio ubicado en el municipio costero de Pedernales, de la provincia de Manabí, y detuvo a dos presuntos integrantes de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

La droga fue hallada después de que los soldados realizaran una persecución a un vehículo que intentó evadir un control de armas, municiones y explosivos que se había instalado en el municipio de Santo Domingo.

El seguimiento terminó en una finca ubicada en Pedernales, donde, tras un registro minucioso, se identificó un centro de acopio de droga en el que se encontraron 33 sacos de yute color negro, cada uno con 30 bloques de clorhidrato de cocaína, y un saco adicional con 10 bloques, todos con el logotipo ‘QQQ’, sumando una tonelada de clorhidrato de cocaína.

En el sitio también se detuvo a dos hombres, identificados como Freddy Gonzalo V. M. (‘Cubano’) y José Antonio V. M. (‘Orejas’), quienes, según el Ejército, serían parte de la red logística de Los Choneros.

La institución militar señaló que la operación es un «golpe» que «representa una fuerte afectación» a Los Choneros, ya que «impactaría sus rutas de distribución» de droga y «su capacidad logística en la región».

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica. EFE

