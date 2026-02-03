Decomisan en Italia una gran planta ilegal con 16 toneladas de tabaco y 5,5 de cigarrillos

Roma, 3 feb (EFE).- La Guardia di Finanza (Policía fiscal y de frontera italiana), en una operación con la Fiscalía Europea (EPPO), se ha incautado de 16 toneladas de tabaco y 5,5 toneladas de cigarrillos en una gran planta industrial clandestina en el norte de Italia con capacidad para generar beneficios ilícitos de 120 millones de euros al año.

Según informa este martes la Guardia di Finanza, durante la incautación detuvieron a tres personas de nacionalidad moldava, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de tenencia de tabacos elaborados de contrabando y falsificación de marcas.

La operación, coordinada por las autoridades de Palermo (sur) y la Fiscalía Europea, contó con el apoyo operativo de la Guardia di Finanza de Padua, que permitió descubrir un amplio complejo industrial en la localidad de Vigonza, en el norte de Italia, equipado con maquinaria y sistemas necesarios para una producción a gran escala.

Según las autoridades, el valor de la instalación supera el millón de euros y estaba en condiciones de producir 2 millones de cigarrillos al día y de generar beneficios ilícitos estimados en unos 350.000 euros diarios, es decir, más de 120 millones de euros al año.

En la planta también se incautaron de 14 palés de materiales precursores, como elementos para el empaquetado de cajetillas con logotipos de conocidas marcas comerciales, así como un camión utilizado para el transporte de la mercancía.

La Guardia di Finanza informó de que, de haberse puesto en circulación los cigarrillos decomisados, habrían generado una pérdida de aproximadamente 1,3 millones de euros para el Estado y la Unión Europea, correspondiente a impuestos especiales e IVA evadido.

La investigación fue «especialmente compleja» debido a las medidas de seguridad empleadas para ocultar los lugares de producción y almacenamiento, ya que los presuntos culpables utilizaban inhibidores de señal y detectores de frecuencias para bloquear comunicaciones y localizar posibles dispositivos de seguimiento.

Para ello, las autoridades desarrollaron una actividad «meticulosa» de seguimiento basada en el apoyo de sistemas de videovigilancia, servicios de observación y seguimiento y el empleo de drones. EFE

