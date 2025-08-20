Decomisan en Paraguay 9,6 toneladas de marihuana y destruyen 17 campamentos de producción

2 minutos

Asunción, 20 ago.- Agentes antidrogas decomisaron este miércoles 9,6 toneladas de marihuana y desmantelaron 17 campamentos clandestinos en una zona boscosa del departamento de Canindeyú (norte), fronterizo con Brasil, que operaban como centro de acopio, producción y distribución del estupefaciente, informaron las autoridades.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay indicó en un comunicado que, con el apoyo de del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, realizó una incursión aérea, terrestre y fluvial en la ribera del río Jejui-mi, en la localidad de Villa Ygatimí.

En el operativo, denominado Rainha, las autoridades encontraron campamentos precarios con más 9.600 kilos de marihuana en diferentes etapas de producción y prensada, además de 200 kilos de semillas y 20 kilos de hachís.

Además hallaron «infraestructura para la elaboración de droga», seis prensas rústicas utilizadas para compactar los cargamentos e incautaron una embarcación con motor fuera de borda, ocho motocicletas, un fusil, sembradoras, zarandas, entre otros elementos «que sostenían la logística del esquema», según la Senad.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo en un video difundido por la institución que el operativo se desplegó en una «lugar estratégico» donde tenía influencia una mujer identificada como Selva Postilla, alias ‘Selva Hu’, quien fue detenida en agosto de 2024 en Canindeyú.

«Se volvió bastante conflictivo el departamento de Canindeyú por la alta producción de marihuana en la zona», lamentó el funcionario.EFE

nva/cpy