The Swiss voice in the world since 1935

Decomisan en Paraguay 9,6 toneladas de marihuana y destruyen 17 campamentos de producción

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 20 ago.- Agentes antidrogas decomisaron este miércoles 9,6 toneladas de marihuana y desmantelaron 17 campamentos clandestinos en una zona boscosa del departamento de Canindeyú (norte), fronterizo con Brasil, que operaban como centro de acopio, producción y distribución del estupefaciente, informaron las autoridades.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay indicó en un comunicado que, con el apoyo de del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, realizó una incursión aérea, terrestre y fluvial en la ribera del río Jejui-mi, en la localidad de Villa Ygatimí.

En el operativo, denominado Rainha, las autoridades encontraron campamentos precarios con más 9.600 kilos de marihuana en diferentes etapas de producción y prensada, además de 200 kilos de semillas y 20 kilos de hachís.

Además hallaron «infraestructura para la elaboración de droga», seis prensas rústicas utilizadas para compactar los cargamentos e incautaron una embarcación con motor fuera de borda, ocho motocicletas, un fusil, sembradoras, zarandas, entre otros elementos «que sostenían la logística del esquema», según la Senad.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo en un video difundido por la institución que el operativo se desplegó en una «lugar estratégico» donde tenía influencia una mujer identificada como Selva Postilla, alias ‘Selva Hu’, quien fue detenida en agosto de 2024 en Canindeyú.

«Se volvió bastante conflictivo el departamento de Canindeyú por la alta producción de marihuana en la zona», lamentó el funcionario.EFE

nva/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR