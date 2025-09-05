The Swiss voice in the world since 1935

Decomisan en Paraguay más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 5 sep (EFE).- La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay decomisó un cargamento de más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando, tras ser hallado por las autoridades en un depósito del departamento Central, informó este viernes esa institución.

La DNIT afirmó en un comunicado que el operativo se hizo el jueves en un recinto ubicado en la ciudad de Ñemby, de Central.

Tras un trabajo de seguimiento, los agentes de la DNIT detectaron el inmueble donde se constató la existencia de 29 toneladas de tomates y 12,5 toneladas de cebollas, haciendo un total de 41,5 toneladas de mercadería frutihortícola sin documentación de respaldo.

Los productos decomisados, un camión y un semirremolque, usados para trasladar la carga, fueron llevados por la DNIT a un depósito de la ciudad de Mariano Roque Alonso, también en el departamento Central, para su guarda y custodia, indicó el informe.

La DNIT reafirmó su política de «combate al contrabando y de control en la cadena de comercialización de productos agrícolas» para impulsar la formalización de la economía y proteger a productores y a los consumidores, según el comunicado. EFE

ja/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR