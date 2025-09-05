Decomisan en Paraguay más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando

Asunción, 5 sep (EFE).- La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay decomisó un cargamento de más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando, tras ser hallado por las autoridades en un depósito del departamento Central, informó este viernes esa institución.

La DNIT afirmó en un comunicado que el operativo se hizo el jueves en un recinto ubicado en la ciudad de Ñemby, de Central.

Tras un trabajo de seguimiento, los agentes de la DNIT detectaron el inmueble donde se constató la existencia de 29 toneladas de tomates y 12,5 toneladas de cebollas, haciendo un total de 41,5 toneladas de mercadería frutihortícola sin documentación de respaldo.

Los productos decomisados, un camión y un semirremolque, usados para trasladar la carga, fueron llevados por la DNIT a un depósito de la ciudad de Mariano Roque Alonso, también en el departamento Central, para su guarda y custodia, indicó el informe.

La DNIT reafirmó su política de «combate al contrabando y de control en la cadena de comercialización de productos agrícolas» para impulsar la formalización de la economía y proteger a productores y a los consumidores, según el comunicado. EFE

