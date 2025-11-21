Decomisan en Paraguay una tonelada de estupefacientes, entre marihuana y cocaína

1 minuto

Asunción, 21 nov (EFE).- Militares y agentes antidroga decomisaron 965,6 kilos de marihuana y 35 kilos de cocaína en sendos operativos en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, en la frontera con Brasil, informaron este viernes fuentes oficiales.

Integrantes de las Fuerzas Militares decomisaron la marihuana el jueves en diferentes acciones en el departamento de Canindeyú (noreste), como parte de la «Operación Escudo Guaraní», puesta en marcha el pasado 6 de noviembre y que prevé el envío de tropas a las fronteras para combatir el crimen organizado y el terrorismo, según un comunicado difundido este viernes por el Ministerio de Defensa.

Los uniformados encontraron 365 kilos de marihuana prensada y picada durante un recorrido en la Reserva Natural del Bosque Mbarakayú y después 600 kilos de la misma droga en el allanamiento a una vivienda, en la localidad de Yby Pyta.

Además, en otro allanamiento, fue arrestada un mujer con 680 gramos de marihuana prensada.

Por su parte, agentes de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) decomisaron 35 kilos de cocaína y detuvieron a una persona en el allanamiento de una vivienda en el barrio ‘Dios Padre Misericordioso’, de la ciudad de Presidente Franco, del departamento de Alto Paraná (este), indicó ese organismo en un comunicado.

Según la fuente, en el lugar intervenido se acondicionaban «vehículos con doble fondo» para el traslado de la droga a diferentes puntos del Brasil.EFE

