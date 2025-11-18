Decomisan en Puerto Rico 530 kilos de cocaína procedente de República Dominicana

2 minutos

San Juan, 18 nov (EFE).- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico (CBP, por sus siglas en inglés) anunció este martes que decomisó 530 kilos de cocaína, valorados en más de 10 millones de dólares en el mercado negro, en una embarcación procedente de República Dominicana.

«Estas interceptaciones demuestran la vigilancia, la experiencia y el profesionalismo de nuestros agentes de la CBP», declaró en un comunicado Roberto Vaquero, director de operaciones de campo de la Oficina de San Juan.

De acuerdo a las autoridades, la droga incautada el 11 de noviembre estaba oculta en compartimentos modificados del chasis y en bolsas de lona escondidas entre la carga del barco del M/V Lyktos.

Cuando el buque arribó a Puerto Rico, agentes del Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista de la CBP realizaron una evaluación de integridad de rutina.

Durante las inspecciones de los contenedores, los agentes detectaron irregularidades en varios chasis, lo que dio lugar a una investigación más exhaustiva.

Los oficiales de la CBP emplearon una estrategia de control integral, combinando inteligencia, tecnología de detección, equipos caninos altamente entrenados y otras capacidades para contrarrestar las técnicas de contrabando cada vez más sofisticadas utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales.

La CBP incautó los narcóticos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) se hizo cargo del contrabando para su posterior investigación.

Las incautaciones de droga en las aguas ubicadas en la costa oeste de Puerto Rico son frecuentes, ya que el llamado Canal de Mona, que separa esta isla de República Dominicana, es una ruta utilizada habitualmente para el narcotráfico. EFE

ea/nvm