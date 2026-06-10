Decomisan en São Paulo 50.000 cromos falsificados del álbum del Mundial 2026

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Río de Janeiro, 9 jun (EFE).- La Policía Civil del estado de São Paulo decomisó este martes unos 50.000 cromos y 1.000 álbumes falsificados del Mundial de fútbol 2026 durante una operación contra la piratería realizada en el centro de la mayor ciudad brasileña, informaron fuentes oficiales.

La acción fue llevada a cabo por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DEIC) de la Policía Civil en establecimientos comerciales ubicados en los barrios de Brás y Canindé, dos importantes polos de comercio popular de São Paulo.

Además de los cromos y de los álbumes, los agentes se incautaron de 1.039 camisetas de la selección brasileña presuntamente falsificadas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo en un comunicado.

De acuerdo con la Policía Civil, cuatro personas sorprendidas en los establecimientos inspeccionados serán procesadas por delitos contra la propiedad industrial.

La secretaría de Seguridad Pública explicó que reforzó las tareas de fiscalización debido a la creciente demanda de falsificación de los productos relacionados con el Mundial, cuya proximidad impulsó la comercialización de álbumes, cromos y artículos deportivos vinculados al torneo.

La de este martes fue la segunda gran incautación de este tipo en las últimas semanas en São Paulo.

A finales de mayo, la policía decomisó cerca de 85.000 cromos y álbumes falsificados del Mundial, además de unas 2.000 camisetas de selecciones nacionales también presuntamente pirateadas.

También a finales de mayo la Policía Civil de Río de Janeiro se incautó de un cargamento con 200.000 cromos falsificados del álbum oficial del Mundial, así como de cientos de camisetas de la selección brasileña igualmente piratas.

Panini, productor del álbum oficial y de los cromos y propietario de los derechos, advirtió en un comunicado divulgado en mayo, incluso antes del lanzamiento del producto, sobre las falsificaciones ofrecidas en internet a precios inferiores a los oficiales.

Los decomisos pusieron al descubierto la existencia de sofisticadas redes de falsificación de cromos ante la fiebre que se vive en Brasil con el álbum de cromos a pocas días del inicio del Mundial.

Además de ofrecer sus productos en internet a precios inferiores a los oficiales, los responsables por las falsificaciones también mezclan los sobres de sus cromos con los originales en algunos lugares de venta. EFE

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