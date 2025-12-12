Decomisan por primera vez en España heroína en pastillas con el apoyo de EEUU y Colombia

2 minutos

Madrid, 12 dic (EFE).- La Policía Nacional española, en colaboración con la DEA estadounidense y la policía colombiana, ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas, en una operación en la que han sido incautados ocho kilos de esta droga cuando iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento de un centro comercial en Madrid.

Bautizada como Atis, la operación de la que informó este viernes la Policía se saldó en noviembre con la detención de cinco personas, todas ellas ya en prisión e integrantes de una organización criminal que pretendía introducir heroína a través de una novedosa ruta desde Colombia.

La investigación, desarrollada por efectivos de la Unidad Central de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, fue dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 17 de Madrid.

Un traficante de heroína conocido por los agentes fue el inicio de las pesquisas al constatar los agentes que este individuo mantenía reuniones en un restaurante de comida rápida de la capital.

No utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a sus citas, sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Una vez que se identificó y localizó a todos los integrantes de este entramado se estableció un dispositivo policial que culminó el pasado mes de noviembre cuando se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid. EFE

lca/mcm/mb

(vídeo)