Decrece un 16,8 % la venta de vehículos en Puerto Rico durante el primer semestre de 2026

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San Juan, 10 jul (EFE).- La venta de vehículos en Puerto Rico durante los primeros seis meses de 2026 decreció el 16,8 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó este viernes el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en la isla.

En un comunicado de prensa enviado por GUIA, la organización detalla que en los meses de enero a junio de este año se vendieron 48.464 unidades, en comparación con las 58.284 que se comercializaron durante ese mismo periodo en 2025.

Esos 48.464 vehículos vendidos en los primeros seis meses de 2026 incluyen los 8.737 que se vendieron en junio pasado, un 2,46 % en aumento ante los que 8.528 vendidos el mismo mes en 2025, indicó la presidenta de GUIA, Rosángela Guerra, en un comunicado.

«Este mes de junio registra el mejor desempeño en lo que va de 2026, con el mayor volumen de unidades vendidas, siendo además el primer mes del año en el que observamos un crecimiento, aunque leve, en comparación con el mismo periodo de 2025», sostuvo Guerra.

Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante junio se encuentran los sedanes medium y full sedanes premium, con un aumento del 94,1 %, en comparación con el mismo mes del pasado año.

Igualmente, GUIA destacó la tendencia al alza en la oferta de vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos), que registró un crecimiento del 19 %.

Este comportamiento fue impulsado por los modelos híbridos, cuyas ventas aumentaron un 27 % al comparar contra el mismo periodo en 2025.

«Sin embargo, factores globales y locales ante los cuales nos mantenemos vigilantes, como la inflación persistente, las consecuencias de los conflictos geopolíticos y el actual sistema de arbitrios, continúan debilitando el poder adquisitivo de los consumidores, lo que se refleja en la contracción de 16,8 % que experimentó la industria durante la primera mitad del año», lamentó Guerra.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico. EFE

jm/cpy