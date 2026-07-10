Defensa antiaérea y garantías de seguridad centran la reunión de apoyo a Ucrania en París

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París, 10 jul (EFE).- La reunión de la Coalición de los Voluntarios que se celebrará el próximo lunes en París estará centrada en el refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania, con la presentación de un proyecto europeo de cooperación en esta materia, y en las futuras garantías de seguridad para Kiev.

Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que la defensa antiaérea constituye uno de los asuntos prioritarios para Ucrania y confirmaron la presentación en este marco de un proyecto específico europeo.

La iniciativa contempla una cooperación entre distintos países europeos -que las fuentes no precisaron- y sus industrias de defensa para desarrollar un sistema complementario, «que forma parte de un enfoque de defensa antiaérea por capas», con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra, explicaron.

París recordó que Ucrania ya cuenta actualmente con sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados sobre el terreno y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad.

Asimismo, el Elíseo destacó la apertura expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar a Ucrania los medios necesarios para producir interceptores Patriot, dentro de una cooperación más amplia con sus aliados.

La coalición sube a 37

La reunión de la Coalición de los Voluntarios contará con la participación de 37 países, tras la incorporación el lunes próximo de Moldavia y Macedonia del Norte, además de representantes de las instituciones europeas y del secretario general de la OTAN.

Según el Elíseo, alrededor de 25 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia, aunque la cifra puede evolucionar hasta la cita, que se inscribe en una secuencia internacional marcada por la cumbre del G7 de mediados de junio en Évian (Francia) y la reunión de líderes de la OTAN en Ankara de esta semana, que, según París, han permitido reforzar la unidad transatlántica y la convergencia entre los países que apoyan a Ucrania.

Cinco objetivos

El Elíseo identificó cinco grandes objetivos para esta nueva reunión, que desde la primera celebrada en París el 17 de febrero de 2025 contabiliza una quincena de encuentros, tanto presenciales como por videoconferencia, el último el pasado 24 de febrero coincidiendo con el cuarto aniversario de la agresión rusa.

El principal será reforzar la credibilidad del dispositivo internacional de apoyo a Ucrania mediante la coordinación entre las capacidades nacionales, la cooperación industrial de defensa, la preparación de las fuerzas y la arquitectura de garantías de seguridad que deberá acompañar cualquier futuro acuerdo.

Otro fin importante estará dedicado a avanzar en las garantías de seguridad para Ucrania.

El Elíseo aseguró que la planificación de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU) continúa y que su estructura operativa ya está preparada. Este dispositivo, bajo liderazgo franco-británico y con componentes terrestre, aéreo y marítimo, tendría como misión contribuir a la seguridad de Ucrania una vez alcanzado un eventual alto el fuego.

Otro objetivo será reforzar el apoyo militar a Ucrania, tanto mediante la continuidad de la ayuda financiera como a través de nuevos paquetes de asistencia bilateral y compromisos adoptados en los marcos europeo y atlántico.

París quiere transmitir que los aliados mantienen su determinación y que Rusia no puede apostar por un debilitamiento del respaldo occidental.

Otro fin será incrementar la presión sobre Rusia, especialmente mediante el avance de un nuevo paquete europeo de sanciones y la intensificación de las medidas contra la llamada «flota fantasma», utilizada por Moscú para sortear las restricciones internacionales.

El último, que engloba a todos los objetivos, será consolidar y ampliar la convergencia entre los aliados para mantener una posición común en apoyo de Ucrania y de la búsqueda de una paz «sólida y duradera».

Según el Elíseo, la reunión busca enviar un doble mensaje: a Ucrania, confirmando el compromiso duradero de sus aliados; y a Rusia, mostrando que los países de la Coalición de los Voluntarios están preparados para mantener su apoyo y contribuir a una solución estable y sostenible. EFE

cat/ac/mra