Defensa Civil de Gaza denuncia el «silencio internacional» ante la nueva ofensiva israelí

Jerusalén, 29 oct (EFE).- El portavoz de Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmoud Basal, denunció el «silencio internacional» ante la última ofensiva israelí en el territorio palestino, llevada a cabo ante «la presencia de un mediador y garante del alto el fuego», en referencia a Estados Unidos, y sin «rendición de cuentas».

En un comunicado, donde informa de los últimos datos de 104 muertos en los ataques israelíes desde anoche por toda la Franja, el portavoz de este cuerpo de rescate afirma que esta noche encarna «uno de los crímenes más atroces cometidos en medio del silencio internacional».

Y refleja «la continua política de genocidio de la ocupación sin ningún tipo de disuasión ni rendición de cuentas», agrega.

Mientras sigue vigente el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre, Israel llevó a cabo una oleada de bombardeos en la Franja durante más de doce horas, matando a al menos 104 personas, entre ellas 64 mujeres y niños.

Israel rompió la tregua con estos los bombardeos, ordenados por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, bajo el argumento de que Hamás había atacado a sus tropas -unos ataques de los que se ha desvinculado este grupo islamista- y matado a un militar israelí.

Este miércoles por la mañana el Ejército israelí anunció que reinstauraba el alto el fuego. EFE

