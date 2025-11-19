Defensa Civil de Gaza reporta 22 muertos por ataques israelíes

afp_tickers

2 minutos

La Defensa Civil de Gaza anunció el miércoles la muerte de 22 personas en bombardeos israelíes que, según el ejército de este país, respondieron a violaciones del alto el fuego por parte del movimiento islamista palestino Hamás.

Según un comunicado del ejército israelí, milicianos de Hamás dispararon contra sus tropas desplegadas en el sur del enclave palestino, que no sufrieron daños.

«Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto al fuego», afirmó. «En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel empezaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en la Franja de Gaza», agregó.

Un portavoz de Defensa Civil, el servicio de rescate del territorio, afirmó que estos ataques causaron doce muertos en la zona de Ciudad de Gaza, en el norte, y otros diez en Jan Yunis, en el sur.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente las informaciones de ambas partes.

El acuerdo de tregua promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y se mantiene a pesar de hostilidades esporádicas entre ambos bandos.

El pacto contemplaba también la liberación de 20 rehenes capturados por Hamás y la devolución de los cadáveres de los 28 que fallecieron.

Aunque solo falta por restituir tres cuerpos, la implementación de la segunda fase del acuerdo promovido por Trump todavía no ha empezado.

En esta etapa debería acordarse los términos del desarme de Hamás, la implementación de una autoridad de transición y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en el enclave.

La guerra empezó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel que resultó en la muerte de 1.221 personas, según un recuento en base a datos oficiales.

La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza mató al menos a 69.513 personas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de este territorio, consideradas fiables por la ONU.

glp/rjm/smw/dbh/mb