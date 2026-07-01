Defensa de abogada asesinada por policía en Ecuador confía en que condena será ratificada

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Quito, 1 jul (EFE).- El abogado de la familia de María Belén Bernal, una abogada asesinada en 2022 por su esposo, el agente Germán Cáceres, en el interior de una escuela policial de Ecuador, aseguró este miércoles que confía en que la Justicia ratificará la condena de 34 años y ocho meses de cárcel que se le impuso al hombre, quien confesó el feminicidio.

«Nosotros no tenemos ninguna duda de que la sentencia será ratificada», señaló el defensor Juan Pablo Albán a la salida de una audiencia de casación que se instaló este miércoles, en la que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia analizó la sentencia que fue apelada por Cáceres.

Hasta los exteriores de la Corte llegaron decenas de personas para apoyar a la familia de Bernal, pero los jueces suspendieron la diligencia para deliberar. Albán dijo que está previsto que anuncien su decisión en los próximos días.

El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.

El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en Colombia en diciembre de 2022. En mayo de 2023 fue declarado culpable del delito de femicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles.

El caso de Bernal causó gran conmoción en el país andino debido principalmente a que se cometió en el interior de un recinto policial, y su madre, Elizabeth Otavalo, ha clamado por Justicia desde entonces.

«Este es un caso que evidencia un problema mucho más amplio, que es el de la violencia contra las mujeres y la inactividad del Estado para defenderlas. Y cuando digo el Estado me refiero a nada más y nada menos que a miembros de la institución policial», añadió Albán.

La familia de la abogada también espera que los jueces declaren culpable por omisión al policía Alfonso Camacho, quien estuvo en una habitación contigua a la de Cáceres la noche del asesinato.

Según la Fiscalía, el oficial escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio, pero hasta el momento la Justicia ha ratificado su inocencia.

«Confiamos en que la Corte Nacional va a hacer una reflexión jurídica profunda, no es un tema menor. Es además la primera vez en la historia judicial del Ecuador que se está discutiendo la responsabilidad por omisión de alguien que se encuentra en una posición de garante», afirmó Albán sobre el tema de Camacho.

Otavalo añadió que necesitan que esa sentencia sea ratificada para «seguir sentando precedentes por las mujeres que vienen». EFE

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