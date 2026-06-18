Defensa de Mangione retira uso de argumento de «perturbación emocional extrema» en juicio

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Nueva York, 18 jun (EFE).- Los abogados de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, desistieron este jueves de la intención de basar su defensa en que el joven enfrentaba en ese momento perturbación emocional.

La decisión surge un día después de informar al juez Gregory Carro que argumentarían que Mangione se encontraba en un estado de «perturbación emocional extrema» a la hora de cometer el crimen.

«La defensa retira respetuosamente la notificación CPL 250.10 en este momento», indicó el breve comunicado de la defensa al tribunal, de acuerdo con el canal 7 local de la cadena ABC.

De acuerdo con una orden de Carro, la defensa, encabezada por el matrimonio de Karen y Marc Agnifilo, debía entregar hoy a la Fiscalía de Manhattan el expediente psiquiátrico de su cliente.

Sin embargo, como resultado del cambio ocurrido hoy, ya no tendrá que hacerlo y el juez Carro decidió que los documentos judiciales que recogen la estrategia legal de la defensa ya no se harán públicos, señala además ABC.

«En vista de que el acusado retiró la notificación conforme al Código de Procedimiento Penal, la orden judicial previa de mantener en secreto ciertas transcripciones, correos electrónicos y documentos sigue vigente», indicó hoy el juez.

También dio a conocer la transcripción de una audiencia que enfrentó Mangione a comienzos de este año en la que su defensa indicó que estaba siendo sometido a evaluaciones psiquiátricas. En ella su abogada Karen Friedman Agnifilo indica que optar por una defensa basada en su estado emocional es admitir públicamente que cometió el delito.

Mangione, de 28 años, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta dos causas paralelas: el juicio estatal, cuyo inicio está programado para el 8 de septiembre de este año, y un juicio federal que se celebrará más tarde, y se ha declarado inocente en ambas jurisdicciones.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores. En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras «retrasar», «negar» y «deponer», términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas. EFE

rh/rrt