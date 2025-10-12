Defensa de Mangione solicita desestimación de cargos federales por asesinato de ejecutivo

Nueva York, 12 oct (EFE).- Los abogados de Luigi Mangione -acusado de asesinar el año pasado en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare- solicitaron este sábado a un juez federal de Nueva York la desestimación de algunos cargos penales por los cuales podría enfrentar la pena de muerte.

La defensa del joven de 27 años indicó hoy en un documento la «supresión de las pruebas recuperadas mediante un registro sin orden judicial de la mochila de Mangione», así como la anulación de las declaraciones de su cliente a las autoridades policiales, por ser el «resultado de un interrogatorio bajo custodia sin advertencias».

En este sentido, los abogados afirman que a Mangione no se le leyeron sus derechos antes de ser interrogado.

Mangione, de 27 años, se declaró inocente de los cargos estatales y federales por el tiroteo a Brian Thompson el 4 de diciembre en el centro de Nueva York.

El mes pasado, los abogados de Mangione pidieron que se desestimara la causa federal contra él y que, como mínimo, se impidiera al Gobierno de Estados Unidos solicitar la pena de muerte.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dirime la causa federal contra él, el próximo 5 de diciembre, pocos días después de que arranquen las vistas preliminares del caso presentado contra él por el estado de Nueva York.

El acusado también encara otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado. EFE

