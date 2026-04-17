Defensa dice que Israel no abandonará sur del Líbano y podría volver a atacar tras tregua

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Jerusalén, 17 abr (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró este viernes que el Ejército «mantiene y seguirá manteniendo» el territorio que ha ocupado en el sur del Líbano, y advirtió que Israel podría volver a atacar tras la tregua de diez días a fin de forzar el desarme de Hizbulá.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen y seguirán manteniendo todos los lugares que han liberado y ocupado», dijo Katz en un vídeo mensaje en referencia a la franja en el sur del Líbano de 10 kilómetros de ancho que Israel controla militarmente y donde las tropas continúan demoliendo viviendas y edificios.

Sobre el área más extensa desde la divisoria hasta el río Litani, Katz dijo que en esta zona Israel debe aún confiscar armas y combatir a milicianos de Hizbulá ya sea «mediante la vía diplomática o mediante la continuación de la actividad militar» tras el alto el fuego.

«Si se reanuda el fuego, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar para permitir la finalización de la misión», añadió sobre los civiles libaneses que ya han intentado volver a sus casas.

«El objetivo que definimos: desarmar a Hizbulá por medios militares o diplomáticos, fue y sigue siendo el objetivo de la campaña a la que estamos comprometidos», reiteró.

En un tono similar, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que el Ejército israelí mantendrá su presencia y control en el sur del Líbano, a fin de evitar que Hizbulá pueda lanzar misiles antitanques.

«Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos», sentenció Netanyahu en un vídeomensaje tras el alto el fuego.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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