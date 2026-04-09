Defensa impulsa una nube nacional para proteger datos secretos del Estado en Países Bajos

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La Haya, 9 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de los Países Bajos desarrollará una nube propia para almacenar y gestionar información clasificada como secreto de Estado, en colaboración con la empresa neerlandesa de telecomunicaciones KPN y el grupo de electrónica militar Thales.

El Gobierno neerlandés explicó este jueves que el proyecto responde al aumento del uso de sistemas digitales en las fuerzas armadas y a la necesidad de adaptar la infraestructura tecnológica a los estándares actuales. Defensa busca aprovechar las ventajas de la computación en la nube, pero bajo criterios estrictos de seguridad y control nacional.

La nueva plataforma se alojará en un centro de datos propio, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de Estados Unidos, y garantizar que el país “mantenga el control total” sobre la información sensible.

La estrategia contempla el uso simultáneo de varias nubes, que serán seleccionadas según las necesidades de cada operación.

La nube destinada a datos clasificados se integrará en este modelo y será sometida a pruebas mediante “dos aplicaciones militares” para evaluar su rendimiento en condiciones reales.

El Ministerio subraya que la capacidad de procesar y compartir información de forma rápida y segura es un factor clave en el ámbito militar. “Un buen entorno digital fortalece a las fuerzas armadas. Quien comparte rápidamente la información adecuada y utiliza nuevas tecnologías tiene ventaja sobre el enemigo”, señala.

En este sentido, pone de ejemplo el caso de Ucrania, donde la migración rápida a sistemas en la nube permitió mantener operativa la infraestructura digital pese a los daños físicos sufridos durante la agresión rusa iniciada en febrero de 2022. EFE

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