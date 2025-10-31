Defensa israelí destituye a principal abogada militar tras filtración de abusos

Jerusalén, 31 oct (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este viernes que la abogada militar principal del Ejército no regresará a su cargo, tras haber sido suspendida y acusada de participar en la filtración de un vídeo que muestra a guardias de prisión presuntamente abusando de un gazatí en Sde Teiman.

«Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman», agregó Katz en un anuncio del que se ha hecho eco la prensa local.

El miércoles el Ejército anunció una investigación penal sobre el vídeo, del cual sospechaban que había sido filtrado al Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar. EFE

