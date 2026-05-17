Defensa israelí llama al Ejército a comenzar a aplicar ley pena de muerte en Cisjordania

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Jerusalén, 17 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llamó a las fuerzas armadas a comenzar a aplicar la ley que habilita a utilizar la pena de muerte por defecto en palestinos condenados por «terrorismo», según un comunicado emitido por el ministerio este domingo.

«Bajo la dirección del ministro de Defensa, Israel Katz, el comandante del Mando Central (del Ejército), el general de división Avi Bluth, ha firmado una enmienda a la orden que permitirá la aplicación de la pena de muerte a los terroristas en Judea y Samaria», recoge el comunicado, que utiliza este nombre histórico para referirse al hoy territorio palestino de Cisjordania.

Katz se dirigió a las fuerzas armadas «con el fin de comenzar a aplicar las disposiciones de la ley», y enfatizó en impulsar la enmienda de la ley en lo que se refiere a Cisjordania.

La norma, aprobada el 30 de marzo, habilita a los tribunales militares que juzgan a los palestinos en Cisjordania a sentenciarlos a la pena de muerte en caso de ser condenados por terrorismo, entendido en la norma como el asesinato de israelíes. A través de la ley, la pena capital es la condena por defecto en caso de condena por terrorismo.

«Esta es un cambio de política claro y preciso tras la masacre del 7 de octubre (el ataque en el que milicias gazatíes mataron a 1.200 personas en territorio israelí y secuestraron a 251 en 2023): un terrorista que asesina judíos no podría confiar en acuerdos, condiciones de esperanza o ser liberado en el futuro», sentencia el comunicado de Defensa.

«Quien elija el terror asesino contra judíos debe saber que el Estado de Israel le llevará a la justicia hasta el final», sigue.

La norma supone la aplicación de la legislación israelí, potencia ocupante, en el territorio ocupado.

Aunque la pena de muerte está dirigida a lo que considera «terroristas» de forma genérica, en la práctica se impone a palestinos de Cisjordania condenados por ello (por un tribunal militar y mayoría simple), mientras que para los israelíes juzgados bajo esta óptica la pena puede ser de cadena perpetua.

El Ejército israelí ha asegurado a EFE en numerosas ocasiones que considera actos terroristas también el lanzamiento de piedras a sus tropas o los colonos, que ocupan Cisjordania en violación del derecho internacional.EFE

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