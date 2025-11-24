Defensas antiéreas derriban un dron que atacaba Moscú, según el alcade

2 minutos

Moscú, 24 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas derribaron hoy un dron ucraniano que pretendía atacar Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

«Los sistemas de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa destruyeron un vehículo no tripulado que atacaba Moscú», escribió el regidor en su canal de Telegram.

Agregó que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde cayeron los fragmentos del dron abatido.

Tres aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo y Zhukovski- suspendieron temporalemente sus operaciones, que reanudaron una vez que cesó la amenaza a la seguridad de los vuelos.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 93 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y las aguas de los mares Negro y de Azov, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El mayor número de derribos se produjo sobre la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripulados.

Otros 28 drones fueron interceptados y destruidos sobre las aguas de los mares Negro (20) y de Azov (8).

El mando militar ruso añadió que los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Krasnodar (9), Nizhni Nóvgorod (7) y Vorónezh (4).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Penza.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev ha empleado también misiles. EFE

mos/rml