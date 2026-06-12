Defensas antiaéreas derriban 231 drones ucranianos en quince regiones en el Día de Rusia

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Moscú, 12 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 231 drones en 15 regiones del país, que celebra este viernes el Día de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa en su parte matutino.

En particular, las autoridades de la región de Tatarstán denunciaron un ataque masivo contra el distrito Zakamski, donde tuvieron que ser hospitalizadas cuatro personas al ser alcanzado un edificio de viviendas.

El gobernador, Rustam Minnijánov, informó también de un ataque contra una empresa, sin precisar, aunque canales de Telegram ucranianos aseguran que también fue alcanzada una refinería perteneciente al grupo Sibur en la ciudad de Nizhnekamsk. Por ese motivo, en esa localidad de más de 200.000 habitantes han sido suspendidos todos los actos relativos al día nacional.

También fueron atacadas las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, la región de Moscú, donde fueron abatidos 13 aparatos no tripulados, según el Ayuntamiento, y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Toliatti (Samara), Iliá Sujij, también informó de daños en una de las empresas de esa ciudad industrial que, según medios ucranianos, sería la planta química Toliattikauchuk.

Según informó la víspera la prensa, las autoridades moscovitas han cancelado, por primera vez desde 2003, el tradicional concierto en la Plaza Roja para conmemorar el Día de Rusia.

Debido a la amenaza de drones, el pasado 9 de mayo el desfile militar de la Victoria en la Plaza Roja ya se celebró sin armamento pesado por primer vez desde 2007.EFE

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