Defensas antiaéreas derriban 376 drones ucranianos en 14 regiones rusas

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Moscú, 6 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 376 drones ucranianos en 14 regiones rusas, informó el sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.

Un conductor murió en la región de Tver, a poco más de 200 kilómetros de Moscú, cuando el fragmento de un dron alcanzó su automóvil, según las autoridades locales.

Los ataques golpearon tanto la región de Leningrado, bañada por el mar Báltico, como las fronterizas Briansk, donde fueron abatidos 133 aparatos no tripulados; Bélgorod y Kursk.

También fueron martilleadas la región de Moscú, la anexionada península de Crimea y la región separatista georgiana de Abjasia, donde Moscú cuenta con una base militar.

A su vez, en la región sureña de Krasnodar, una de las más castigadas en las últimas semanas, uno de los fragmentos de un dron causó un incendio en una refinería.

Además, las autoridades de San Petersburgo ordenaron el sábado por primera vez en toda la guerra a los habitantes de la segunda ciudad rusa que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones.

«Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle», escribió Alexandr Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram.

A su vez, el gobernador de la adyacente región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó sobre el derribo de 141 drones durante la noche, sin precisar los daños personales y materiales causados.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados enemigos golpearon el Instituto de Tecnología Térmica en la localidad de Lomonósov, vinculada con la fabricación de armamento submarino; una refinería en Peterhof, localidad famosa por el Palacio de Pedro I, y un edificio de la academia de cadetes de la Armada en el puerto báltico de Kronstadt.

Eso sí, horas después Drozdenko admitió la evacuación parcial de los residentes en las inmediaciones de cierta instalación del Ministerio de Defensa en Lomonósov, donde se declaró un incendio debido a un ataque enemigo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había advertido el jueves en una carta abierta dirigida al jefe del Kremlin que si no aceptaba la propuesta de negociaciones directas, Kiev seguiría con su campaña de ataques contra la retaguardia rusa.

Putin rechazó ayer la oferta, aduciendo que «no le ve sentido», al tiempo que llamó públicamente al ejército ruso a seguir avanzando para hacerse con el control de todo el Donbás.EFE

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