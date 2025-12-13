Defensas antiaéreas derriban 49 drones ucranianos, la mayoría sobre la región de Sarátov

Moscú, 13 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 49 drones, 28 de ellos sobre la región de Sarátov, situada a unos 800 kilómetros de Moscú.

Según informó el sábado el Ministerio de Defensa de Rusia, 28 aparatos no tripulados golpearon objetivos en Sarátov, donde murieron dos personas, según las autoridades locales.

Además, también fueron atacadas las regiones de Oriol, Vorónezh, Kursk, Rostov, Bélgorod, Volgograd y la anexionada península de Crimea.

En el caso de Vorónezh, el ataque obligó a una de las fábricas locales a suspender sus operaciones al dañar la torre de una grúa.

El viernes casi un centenar de drones ucranianos atacaron territorio ruso, pero el jueves tuvo lugar el segundo ataque más masivo desde marzo pasado con 287 aparatos abatidos, según Defensa.

Ese ataque obligó a cancelar y aplazar más de 360 vuelos en distintos aeropuertos del país, lo que impidió aterrizar en Moscú al avión del primer ministro armenio, Nikol Pashinián. EFE

