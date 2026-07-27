Defensas antiaéreas rusas derriban 182 drones ucranianos en las últimas doce horas

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Moscú, 27 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 182 drones ucranianos en las últimas doce horas, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los aparatos no tripulados enemigos intentaron golpear entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde objetivos en diez regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El impacto de un dron durante la pasada noche contra un edificio de viviendas en la región sureña de Rostov del Don le costó la vida a cinco personas.

Previamente, en su parte matutino, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo durante la madrugada de 276 drones ucranianos de ala fija sobre 16 regiones rusas y Crimea.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de recurrir a «métodos terroristas» al no poder derrotar a Rusia en el campo de batalla, por su apoyo a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa. EFE

mos/lss