Defensas antiaéreas rusas derriban 21 drones en las inmediaciones de Moscú

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Moscú, 20 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este viernes 21 drones que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

En el lugar de la caída de los fragmentos de drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, señaló Sobianin en su canal en el servicio de mensajería ruso Max.

El pasado lunes, el alcalde de Moscú informó de que más de 300 drones habían sido neutralizados cerca de la capital rusa en tres días.

Los ataques con drones obligan a cerrar temporalmente los aeropuertos de Moscú, que reabren después de recibir el permiso de las autoridades, pero modifican los horarios a causa de las restricciones introducidas. EFE

mos/fpa