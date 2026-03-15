Defensas antiaéreas rusas derriban 44 drones que se dirigían a Moscú

1 minuto

(Actualiza con nuevos datos de drones derribados)

Moscú, 15 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 44 drones que se dirigían a Moscú, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.

Sobianin precisó en redes sociales que los servicios de emergencia calculan ahora los daños causados por los fragmentos de los aparatos no tripulados.

El sábado fueron 64 los drones lanzados por Ucrania contra la capital rusa después de que un ataque masivo ruso contra el país vecino causara la víspera siete muertos, cuatro de ellos en Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo por la mañana que las baterías antiaéreas habían abatido un total de 170 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea de este país.

Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas, refinerías y plantas cuya producción está parcial o totalmente destinada a satisfacer las necesidades del ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.

Según informaron las autoridades locales, drones ucranianos provocaron esta madrugada un incendio en una importante refinería en la región de Krasnodar y causaron grandes daños que conllevaron cortes en los suministros de electricidad, agua y calefacción en Bélgorod, que limita con Ucrania.

Por ese motivo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país. EFE

mos/mb