Defensas antiaéreas rusas derriban seis drones ucranianos que se dirigían a Moscú

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Moscú, 4 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este martes seis drones ucranianos que se dirigían a Moscú, informó el alcalde, Serguéi Sobianin, en redes sociales.

Sobianin precisó que los servicios de emergencia se encuentran valorando los daños causados en los lugares donde cayeron los fragmentos de los aparatos no tripulados.

Al menos cinco personas murieron hoy en la región de Moscú en un ataque enemigo con drones contra un almacén de la compañía de comercio electrónico Wildberries, la Amazon rusa.

Con los bombardeos de hoy son ya 21 los centros logísticos del grupo atacados por Kiev desde el pasado 18 de julio.

Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes nuevas operaciones contra territorio ruso después de la campaña de 40 días que incluyó desde el pasado 25 de junio exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

Los ataques ucranianos redujeron en julio la capacidad de refinado en este país (3,6 millones de barriles diarios) a los niveles de 2002, según informó la agencia Bloomberg.

En total, según el Ministerio de Defensa, durante la pasada noche fueron derribados 320 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas y la anexionada península de Crimea. EFE

mos/mra