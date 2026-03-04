Defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía

Estambul, 4 mar (EFE).- Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

«Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental», señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado. EFE

