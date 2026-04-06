Defensas rusas rechazan ataque de 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país

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Moscú, 6 abr (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, el mar Negro y el mar de Azov.

«Entre las 23:00 (hora Moscú) del 5 de abril y las 07:00 del 6 de abril los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 50 drones de ala fija», informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Las autoridades concretaron que los vehículos aéreos no tripulados fueron abatidos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov y Krasnodar.

Además, también fueron derribados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó de que un civil fue herido a causa del impacto de un dron contra el vehículo de un particular.

En la ciudad de Novorosíisk (Krasnodar), a orillas del mar Negro, fue alcanzado un edificio residencial, causando ocho heridos, entre ellos dos menores de edad, según las autoridades regionales.

Ayer, Defensa comunicó haber derribado 87 drones ucranianos en el mismo intervalo horario. EFE

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