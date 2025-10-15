Defensoría: Violencia hacia la mujer cobra vidas de forma «brutal y sistemática» en Panamá

3 minutos

Ciudad de Panamá, 15 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá afirmó este miércoles que «la violencia contra la mujer sigue cobrando vidas de forma brutal y sistemática» en este país, donde dos jóvenes murieron en los últimos días, una asesinada de 15 puñaladas y otra a golpes.

Estos crímenes «no son hechos aislados», sino «el resultado de una cadena de fallas que comienza en el hogar, se perpetúa en las escuelas y se manifiesta con crueldad en la vida adulta», como expresa la institución en un comunicado.

Es por ello que el ente defensor de los derechos humanos hace un llamamiento «urgente a reforzar los mecanismos de prevención y protección» de la mujer con enfoque interinstitucional y territorial, garantizar el acceso efectivo a la justicia con atención especializada y diligente para las víctimas, así como a implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que sean sostenibles y efectivas.

La Defensoría exhorta además a educar desde el hogar y las escuelas en valores de respeto, igualdad y no violencia, como base para una transformación cultural profunda.

«No podemos permitir que más mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo. Panamá debe responder con firmeza, empatía y justicia», alerta el organismo panameño.

Selinda Córdoba Batista, de 21 años y estudiante del tercer año de la Licenciatura en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Panamá, fue asesinada el pasado domingo a puñaladas por su expareja a plena luz del día en un parque público de la localidad de Pocrí, en el interior de Panamá.

Este crimen que conmocionó al país no solo por lo violento sino también una foto difundida por los medios locales del presunto homicida, ya detenido, comiendo cómodamente en la comisaría, con ropa nueva y rostro plácido.

Otra mujer, identificada como Yamileth Santamaría, de 25 años, según el rotativo Crítica, murió el martes tras días de agonizar en un hospital de la provincia interior de Veraguas luego de que fuera hallada la mañana del domingo en un paraje solitario con signos de haber recibido múltiples y fuertes golpes.

«La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su más enérgica condena ante los recientes crímenes violentos cometidos contra mujeres en el país. Estos hechos, ocurridos en Pocrí (Aguadulce) y en Santiago de Veraguas, no solo enlutan a familias panameñas, sino que trastocan los cimientos más profundos de nuestra sociedad».

En febrero pasado otra joven mujer, de 22 años, fue asesinada de 45 puñaladas por su pareja, quien fue sentenciado en agosto a 23 años de prisión por feminicidio agravado, una condena que la madre de la víctima rechazó por considerarla insuficiente.

Supervivientes y activistas sostienen que las medidas de protección no están funcionando en el caso de violencia de género, y que incluso en ocasiones las propias autoridades desestiman la gravedad de situación de las mujeres que la padecen.

En septiembre pasado, la Defensoría del Pueblo reclamó que una mujer que fue asesinada por su pareja ese mismo mes había acudido a una fiscalía pero esta no tomó la denuncia por violencia doméstica que presentó.

Al menos nueve mujeres murieron en Panamá víctimas de feminicidio en los primeros ocho meses del año, un 40 % menos que los 15 casos registrados en el mismo período de 2024, año que cerró con un total de 23 mujeres asesinadas por violencia de género, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía). EFE

gf/rao/jrh