Defensoría colombiana pide claridad sobre situación de periodista presuntamente asesinado

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Bogotá, 7 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este jueves claridad sobre la situación del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista local El Confidente, desaparecido esta semana cuando hacía reportería en el departamento de Antioquia (noroeste), y de quien se dijo ayer que fue asesinado.

«Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Mateo Pérez Rueda que hoy permanece en incertidumbre ante la falta de información sobre su paradero», manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Varias organizaciones de prensa y autoridades denunciaron ayer el asesinato del joven periodista, de 23 años, tras su desaparición el día anterior entre los municipios de Yarumal y Briceño.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó una fotografía del joven, también estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia, para informar de su posible asesinato, según versiones preliminares.

La senadora Isabel Zuleta, del partido oficialista Pacto Histórico, lo confirmó en su cuenta en X: «Ayer en la vereda (aldea) Palmichan, en Briceño (Antioquia), fue asesinado el periodista Mateo Pérez Rueda, del medio El Confidente, que denunciaba la guerra en el norte del departamento», manifestó en X.

«Insistimos en la obligación de respetar la vida, la integridad de la población civil y la labor periodística, así como de garantizar condiciones para las acciones humanitarias y de búsqueda que permitan brindar respuestas ciertas a la familia», subrayó hoy la defensora del Pueblo.

Marín agregó que «es urgente explorar todas las vías humanitarias y de búsqueda necesarias para establecer su paradero y situación actual».

Según Marín, la desaparición de Pérez «ocurre en un contexto especialmente grave para el norte de Antioquia», que vive una «crisis humanitaria derivada de la confrontación» entre el Frente 36 de las disidencias de las FARC y la banda criminal Clan del Golfo, enfrentados por corredores estratégicos clave para el narcotráfico.

Estas disputas han provocado «temor generalizado, restricciones a la movilidad y graves impactos sobre la población civil», agregó la funcionaria. EFE

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