Defensoría del Pueblo reporta 16 civiles y 19 policías heridos en desbloqueo en Bolivia

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La Paz, 6 jun (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que 16 civiles y 19 policías resultaron heridos este sábado durante los enfrentamientos registrados en un operativo de desbloqueo de carreteras en el este de Bolivia, ocupadas por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La entidad de defensa de los derechos humanos indicó en un comunicado que efectuó «una verificación ‘in situ’ y un seguimiento riguroso a la evolución médica» de los heridos en cuatro hospitales de la región oriental de Santa Cruz, donde constató la presencia «de 16 personas civiles heridas y 19 efectivos policiales afectados».

El reporte señala que 14 de los 16 civiles fueron dados de alta y mantienen un «tratamiento ambulatorio», mientras que dos permanecen internados.

Sobre la situación de los policías, la Defensoría indicó que «constató cinco afectados», de los que cuatro están internados y uno, el agente que recibió un disparo en la cabeza, permanece bajo valoración para ingresar a cuidados intensivos, aunque no dio más detalles sobre los otros uniformados.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó, citado en el comunicado, su «preocupación» por las agresiones causadas a civiles y policías y pidió a las autoridades bolivianas que toda acción de la fuerza pública se realice «bajo los estándares internacionales de derechos humanos».

La Policía, el Ejército y algunos activistas realizaron esta madrugada una acción conjunta en San Julián, población situada a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz, sobre la vía que conecta con Beni y el occidente del país.

La operación, en la que se usaron gases lacrimógenos, logró liberar la ruta por algunos momentos, pero poco después los manifestantes se reagruparon y reforzaron los puntos de bloqueo, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía que se extendió por más de cuatro horas.

Más temprano, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, reportó que seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por disparos, y uno con lesiones en la cabeza causadas por un proyectil.

Gómez también confirmó que un grupo de pobladores de San Julián ingresó a la comisaría de esa población, sustrajo objetos de valor y luego prendió fuego a esas oficinas.

En esta jornada se cumplió un mes de los bloqueos de caminos que lideran la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana, a los que se sumaron los grupos leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), que piden la renuncia de Paz como «única demanda».

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Durante el conflicto han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo. EFE

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