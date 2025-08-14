Defensoría del Pueblo venezolana busca fortalecer atención a mujeres víctimas de violencia

2 minutos

Caracas, 14 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Venezuela aseguró este jueves que busca fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia basada en género y establecer mecanismos de atención y formación para prevenir y denunciar este tipo de delito.

«La denuncia es un paso fundamental para proteger la vida y la dignidad de las mujeres venezolanas», señaló el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, citado en una nota de prensa.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a no «permitir, tolerar ni normalizar estas conductas que son parte de una cultura machista patriarcal que a lo largo de los años se mantiene instaurada» en el país petrolero.

Ruiz indicó que actualmente la Defensoría del Pueblo ofrece asesorías legales gratuitas, acompañamiento, orientación y «canales confidenciales» para la recepción de denuncias.

Además, dijo que a través de la Escuela Nacional de Derechos Humanos se ofrecen cursos, talleres y diplomados dirigidos al público en general con el «objetivo de formar y empoderar a la población sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y fortalecer una cultura de respeto a sus derechos humanos».

Al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo pasado, según informó el pasado 5 de agosto la organización no gubernamental Utopix, que considera sus datos como un «subregistro» al alertar que solo corresponden a casos registrados por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la ONG, del total de feminicidios, siete fueron en enero, doce en febrero, mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno y doce en mayo.

El pasado junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que «próximamente» se instalarán nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

En 2024, Venezuela recibió 845 denuncias y peticiones relacionadas con violencia de género, según un informe presentado el pasado mes de marzo por la Defensoría del Pueblo. EFE

