The Swiss voice in the world since 1935

Defensoría del Pueblo venezolana busca fortalecer atención a mujeres víctimas de violencia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 14 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Venezuela aseguró este jueves que busca fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia basada en género y establecer mecanismos de atención y formación para prevenir y denunciar este tipo de delito.

«La denuncia es un paso fundamental para proteger la vida y la dignidad de las mujeres venezolanas», señaló el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, citado en una nota de prensa.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a no «permitir, tolerar ni normalizar estas conductas que son parte de una cultura machista patriarcal que a lo largo de los años se mantiene instaurada» en el país petrolero.

Ruiz indicó que actualmente la Defensoría del Pueblo ofrece asesorías legales gratuitas, acompañamiento, orientación y «canales confidenciales» para la recepción de denuncias.

Además, dijo que a través de la Escuela Nacional de Derechos Humanos se ofrecen cursos, talleres y diplomados dirigidos al público en general con el «objetivo de formar y empoderar a la población sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y fortalecer una cultura de respeto a sus derechos humanos».

Al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo pasado, según informó el pasado 5 de agosto la organización no gubernamental Utopix, que considera sus datos como un «subregistro» al alertar que solo corresponden a casos registrados por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la ONG, del total de feminicidios, siete fueron en enero, doce en febrero, mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno y doce en mayo.

El pasado junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que «próximamente» se instalarán nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

En 2024, Venezuela recibió 845 denuncias y peticiones relacionadas con violencia de género, según un informe presentado el pasado mes de marzo por la Defensoría del Pueblo. EFE

sc/lb/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR