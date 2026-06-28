Defensoría dice que barreras para el cambio de identidad de género permanecen en Bolivia

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La Paz, 28 jun (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este domingo que persisten barreras para el ejercicio del derecho al cambio de identidad de las personas trans en el país y llamó a fortalecer la cultura de inclusión de esa población con ocasión del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

La entidad defensora de los derechos humanos expresó en un comunicado que, al cumplirse diez años de la Ley de Identidad de Género, promulgada en 2016, todavía «persisten barreras administrativas, sociales y culturales que limitan el ejercicio pleno de este derecho».

La Defensoría precisó que en la década de vigencia de esa norma se registraron 853 trámites de cambio de identidad, pero que, pese a ello, las personas trans aún enfrentan restricciones para acceder, en condiciones de igualdad, «a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y otros derechos fundamentales».

«En el actual contexto que vive el país, fortalecer una cultura de respeto, inclusión y convivencia democrática constituye un desafío colectivo», señaló.

La entidad anunció que en 2027 está prevista la realización de la ‘Segunda Encuesta Virtual para Personas con Diversa Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género’, con el propósito de «generar información que contribuya al diseño de políticas públicas» en beneficio de esa población.

La Defensoría llamó a las instituciones públicas, organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía a «sumar esfuerzos para erradicar toda forma de discriminación y violencia» y «promover el respeto a la diversidad».

En la víspera, la comunidad LGBTIQ+ realizó los desfiles habituales por el 28 de junio en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, para exigir el respeto de sus derechos.

«Mi orientación no es tu diversión» y «Mi diversidad exige respeto» fueron algunas de las consignas que los activistas exhibieron en pancartas y grandes letreros.

Las actividades combinaron manifestaciones artísticas, interpretaciones musicales y la presencia de reinas de belleza de la población LGBTIQ+, además del uso del símbolo del arcoíris en banderas, manillas, pañoletas y trajes.

El viernes, los activistas en Santa Cruz realizaron la «marcha Política» de la comunidad LGBTIQ+ que consistió en demandar a diversas instituciones públicas el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

La Defensoría del Pueblo llamó en mayo al Estado boliviano a garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ ante la persistencia de hechos de violencia y crímenes de odio contra la población con distinta orientación sexual e identidad de género.

En 2025, la entidad defensorial registró 72 denuncias por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+, la mayoría en los departamentos de Santa Cruz (19), La Paz (12) y Cochabamba (10), los más poblados de Bolivia.

Según ese reporte, las instituciones con más denuncias son la Fiscalía, los gobiernos municipales, los tribunales departamentales de justicia, la Policía Boliviana y los servicios departamentales de salud, que, de acuerdo con la Defensoría, mantienen barreras para el acceso a la justicia y a servicios esenciales. EFE

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