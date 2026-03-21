Defensoría pide al Gobierno proteger indígenas afectados por combates en norte de Colombia

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Bogotá, 20 mar (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió este viernes al Gobierno colombiano proteger a los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte) que se han visto afectados desde el pasado 6 de marzo por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la región.

«La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las entidades competentes del orden nacional (…) para que adopten, de manera inmediata, coordinada y efectiva, las medidas necesarias que garanticen la entrega oportuna de la ayuda humanitaria a las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwinawimmaku», señaló el organismo en un comunicado.

Según la Defensoría hay 465 familias, conformadas por 2.581 personas, que están confinadas desde el pasado 6 de marzo «en medio de una situación humanitaria persistente y grave».

Los hechos suceden en una zona rural del municipio de Aracataca -de donde era oriundo el nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez- y los afectados son indígenas arhuacos de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku.

En la región donde ocurren los enfrentamientos operan, principalmente, dos grupos de origen paramilitar: el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo que tiene mayor control territorial en la zona. EFE

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