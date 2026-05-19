Defensor de derechos del niño y periodista palestino reciben Premio Norte-Sur

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Lisboa, 19 mar (EFE).- El defensor de los derechos del niño, el islandés Bragi Guðbrandsson y el periodista palestino Rami Abou Jamous recibieron este martes en Lisboa el Premio Norte-Sur del Consejo de Europa en su 31ª edición, en una ceremonia celebrada en el Parlamento de Portugal en la que se lamentó el momento «particularmente crítico» que vive el mundo.

El Premio Norte-Sur reconoce a aquellas personas o entidades que defienden y promueven los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, así como el diálogo y la cooperación entre los hemisferios norte y sur.

Durante la ceremonia, la presidenta interina del Comité Ejecutivo del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, Lalla Soumia Bouhamidi, destacó el valor de este galardón, que «recuerda con vehemencia que el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre el Norte y el Sur no son opciones, sino necesidades para construir un mundo más justo, más estable y más humano».

Asimismo, lamentó que esta edición se produzca en un periodo «particularmente crítico», con fracturas geopolíticas «persistentes», el avance «muy preocupante» de los discursos de odio y crisis humanitarias, entre otros.

Sobre Guðbrandsson, destacó que su trabajo ha contribuido en Europa y el exterior a mejorar la respuesta en varios niveles, incluido el judicial, ante la violencia y los abusos sexuales cometidos contra menores.

Sobre el periodista palestino, la responsable destacó su «importante» voz en tiempos de conflicto, capaz de visibilizar a los que «permanecen en la sombra actualmente» en Gaza.

«Su trabajo recuerda el papel esencial de una información rigurosa, independiente y atenta», añadió.

Tras recibir el galardón, Rami Abou Jamous, que siguió la ceremonia telemáticamente, aseguró que recibe el premio «en nombre de Palestina, en nombre de Gaza, en nombre de todos los periodistas palestinos».

Asimismo, reclamó que este reconocimiento sea «un grito»: «El ‘gazacidio’ no pasará en silencio».

Por otro lado, Bragi Guðbrandsson, pionero en el modelo Barnahus (estrategia de atención integral para tratar casos de abuso sexual infantil), aseguró que los abusos sexuales a menores «no es apenas una cuestión de protección infantil», sino algo multifactorial.

«Abordarlo requiere consecuentemente la implicación de múltiples agencias y profesiones», señaló. EFE

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