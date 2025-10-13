Defensor de Panamá, director de Latinoamérica del Instituto Internacional del Ombudsman

Ciudad de Panamá, 13 oct (EFE).- El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, fue elegido director regional para el Caribe y América Latina del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI, por sus siglas en inglés), según informó este lunes la Defensoría del Pueblo panameño.

«El IOI valora altamente el compromiso que usted ha demostrado con nuestra organización. Su disposición y deseo de fortalecer el concepto del Ombudsman en el ámbito internacional son un gran activo para el IOI», señala la misiva firmada por la Secretaría General del Instituto, según un comunicado de la Defensoría de Panamá.

Con esta designación, Leblanc se incorpora a la junta directiva del IOI, integrada por representantes de todas las regiones del mundo, desde «donde impulsará iniciativas de cooperación, promoción de los derechos humanos y fortalecimiento institucional entre las defensorías del Caribe y América Latina», resalta el comunicado panameño.

El IOI, fundado en 1978, es la única organización global para la cooperación entre más de 200 instituciones independientes de Ombudsman de más de 100 países en todo el mundo, y está organizado en seis regiones (África, Asia, Asia Austral y Pacífico, Europa, Caribe y América Latina y América del Norte).

Entre sus esfuerzos por lograr una buena gobernanza y por crear capacidad, el IOI apoya a sus miembros principalmente en tres ámbitos: formación, investigación y subvenciones regionales para proyectos, según información de su página web. EFE

